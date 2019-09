La hermana de Blanca Fernández Ochoa cuenta lo ocurrido antes de la desaparición: «Nos extraña todo mucho» «Estamos destrozados. Ha sido terrible», comenta Lola Fernández Ochoa EUROPA PRESS Viernes, 6 septiembre 2019, 12:26

Lola Fernández Ochoa, la hermana de la medallista olímpica cuyo cadáver fue encontrado anteayer en una montaña de la Sierra de Guadarrama, ha afirmado esta mañana que a la familia «le da igual cómo haya fallecido Blanca, por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho; lo que se ha tomado o lo que no, eso es lo de menos» puesto que «lo duro es que haya fallecido».

«Estamos todos destrozados. Ha sido terrible. Hoy estamos esperando a que nos entreguen el cuerpo porque es complicada la identificación. En cuanto nos lo den lo llevaremos a Cercedilla y retomaremos la vida«, ha dicho antes los periodistas que le aguardaban a la puerta de su casa.

Lola Fernández Ochoa tiene la certeza de que el cadáver encontrado es el de su hermana, «por supuesto que es Blanca«, pero entiende que tras 10 días en el monte, donde ha llovido, granizado y ha hecho mucho calor, su cuerpo »no esté bien« y los forenses estén tardando en realizar todas las pruebas científicas y dactiloscópicas para verificar que es el de la desaparecida.

«Ella estaba fenomenal»

La hermana de Blanca Fernández Ochoa ha explicado que «estaba fenomenal» y que había operado a su perra el día antes de desaparecer, ya que quería hacer un viaje de unos días y quería llevársela con ella. «Por eso nos extraña todo mucho«, ha dicho Lola en referencia a las especulaciones de que su hermana se pudiera haber suicidado.

Además, ha revelado que vivía con ella y sabía que «estaba muy bien». «Nos hemos ido al campo juntos, a hacer excursiones y jugar al golf. Estaba loca con la idea de que Olivia, su hija, pudiese ir a los Olimpiadas. Blanca le animaba porque no había pasado la última fase», ha añadido Lola, quien ha indicado que tanto Olivia como su hermano David «están fatal, en shock».

«La imagen que tenía la gente de ella era de una mujer fuerte, con capacidad de sacrificio brutal, con un coraje y una fuerza tremenda. Esa es la coraza. Pero no he conocido una persona más sensible y comprometida, muy solidaria y muy tímida«, ha añadido.

«Blanca no era consciente de lo que le quería la gente»

La hermana de Blanca ha agradecido el «cariño» que ha recibido de la gente y de los medios. «Todo el mundo se ha portado fundamental. Lo poco que he podido ver en la tele es que la tratáis con cariño. Estos días han sido tan bestia las pruebas de cariño que estoy desbordada«, ha reconocido.

Lola Fernández Ochoa ha recordado que ella también participó en Juegos Olímpicos y en campeonatos del mundo en los que ha representado a España. «Tras lo que he sentido estos días es un orgullo ser española», ha aseverado, recordando la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los voluntarios de la búsqueda, algunos llegados de lugares como Cáceres, Albacete o Panticosa.

«Lo que más pena me da es que Blanca no era consciente de lo que le quería la gente y lo que le admiraba. Es la pena que me llevo. El apoyo de la gente ha sido tremendo», ha concluido.