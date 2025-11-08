Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
El agente participaba en un dispositivo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal
Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:19
Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad en un tiroteo registrado a primera hora de este sábado 8 de noviembre en ... la localidad sevillana de Isla Mayor durante un dispositivo contra el narcotráfico, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
El agente herido participaba en un dispositivo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal, cuyos miembros han abierto fuego contra los efectivos policiales desplegados tras percatarse de su presencia.
El policía herido ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde se le está sometiendo a una intervención de urgencia.
La Policía Nacional ha desplegado un importante dispositivo junto a la Guardia Civil en el entorno de Isla Mayor para localizar y detener al autor o autores de los disparos.
