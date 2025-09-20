Hallado dentro de una maleta el cadáver de una persona en Barcelona

Operarios del servicio de limpieza municipal de Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, han hallado a primera hora de la mañana de este sábado el ... cadáver de una persona descuartizada en el interior de una maleta que se encontraba junto a un contenedor de basura en la plaza del Enxaneta de la localidad barcelonesa, según han confirmado fuentes policiales. Medios locales de Vilanova i la Geltrú han informado que de momento hay un detenido relacionado con este macabro hallazgo. Al parecer, el arrestado convivía con la víctima en un piso 'okupa' de la calle Lepant, donde se habría producido la muerte.

La detención se ha producido tras una persecución por parte de la Policía Local de Vilanova cuando el sospechoso ha intentado huir del lugar de los hechos. Han intervenido también Mossos d'Esquadra, con agentes de la División de Investigación Criminal y de la policía científica, que se han hecho cargo de la investigación.

El 112 recibió una llamada vecinal alertando de movimientos extraños de una persona, que cargaba una maleta que un trabajador de la limpieza ha abierto después encontrándose el cadáver. Cuando los Mossos han llegado, han inspeccionado la maleta y han confirmado que en el interior había una persona muerta.

Los Mossos han detenido al compañero de piso de la víctima, cuya identidad aún se desconoce. Todo apunta a que se trata de personas que 'okupaban' la vivienda de un bloque de la calle Lepant donde, según las primeras informaciones, se ha producido la muerte. Todo indica que no ha sido natural. La autopsia del cadáver será clave para aclarar cómo y cuándo murió esta persona.

El hallazgo del cuerpo en la maleta ha desatado la lógica preocupación vecinal. Es la segunda muerte violenta en el mismo barrio en solo nueve días. En ese caso se trataba de una persona sin hogar y con problemas de movilidad.

De momento, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha expresado «la profunda condena de estos hechos» en una comunicado difundido en las redes sociales. Asimismo, ha querido hacer un llamamiento a «la máxima prudencia en las informaciones que se difunden sobre estos hechos excepcionales». «La convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova y la Geltrú y desde el Ayuntamiento trabajaremos para que así siga siendo. Agradecemos la labor de la Policía Local, que ha permitido detener a una persona, y también de los Mossos d'Esquadra, que están efectuando la investigación», concluye la nota informativa.