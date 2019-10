Guardiola: «No sé exactamente lo que va a pasar en mi país, Cataluña: necesitamos la ayuda internacional» EFE «Cataluña y España no confían en el otro», opina el entrenador del Manchester City AFP Viernes, 18 octubre 2019, 17:09

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, llamó a Europa a comprometerse para resolver la crisis política entre España y Cataluña que ha desembocado en duros enfrentamientos entre manifestantes y policías en Barcelona en los últimos días tras las condenas a prisión a nueve dirigentes independentistas catalanes.

«Normalmente, cada uno mira su propia situación y cuando no está demasiado preocupado desvía la mirada. Pero nosotros necesitamos a Europa para resolver este conflicto« porque «Cataluña y España no confían en el otro», opinó el técnico en una rueda de prensa este viernes.

«La comunidad internacional debe ayudarnos a resolver este conflicto y nos debe ayudar un mediador internacional a sentarnos y hablar», dijo.

«No sé exactamente lo que va a pasar hoy en mi país, en Cataluña. La gente marcha pacíficamente desde toda Cataluña para ir a Barcelona para apoyar a siete políticos encarcelados y a dos líderes de asociaciones condenados a más de 100 años de prisión entre todos. Si la gente no estuviera convencida de que esto no es justo, no habría millones y millones de personas apoyando a esta gente, ni personas exiliadas que no pueden volver a casa», añadió Guardiola.

El entrenador aseguró que no tenía una opinión sobre el aplazamiento del clásico Barcelona-Real Madrid que debía disputarse el 26 de octubre.

«Hay que preguntar a (Javier) Tebas (el presidente de la Liga), o a la Federación (Española) o al Gobierno. Si eso pasa, es que deben temer algo, pero sinceramente no sé el qué», apuntó.

Cinco días después de las duras condenas a prisión para nueve dirigentes independentistas por su papel en el intento de secesión de 2017, la situación es muy tensa en Cataluña, donde la movilización separatista ha estado marcada por cuatro noches de altercados.

Este viernes, día de «huelga general», «marchas por la libertad» salidas de toda la región debían confluir en Barcelona para una gran manifestación.