La Guardia Civil aclara de una vez por todas si puedes conducir con chanclas

C. L. Domingo, 29 de junio 2025, 09:13 Comenta Compartir

Este verano vuelve el debate de todos los años: ¿Se puede conducir con chanclas? El problema es que el reglamento no es claro y existen matices, por lo que la respuesta es que el reglamento no lo contempla pero sí se puede sancionar. Es la propia Guardia Civil quien reconoce que se trata de una de las preguntas más habituales de los conductores.

La Guardia Civil tienen que salir al quite para dar respuesta a la pregunta. Y es que el uso de chanclas como tal no está recogido en el Reglamento General de Conductores, pero sí es cierto que existen artículos del mismo que se pueden aplicar a la utilización de este tipo de calzado al volante de un automóvil y, por lo tanto, derivar en una multa.

La confusión es normal, dadas las circunstancias. En principio hay que decir que sí se pueden utilizar chanclas al volante, pero queda a criterio del agente multarnos por ello o no. Si consideran que las chanclas que se utilizan en ese momento pueden interferir sobre la conducción puede multarnos al instante.

Para ello se basa en el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, que establece que «el conductor de un vehículo está obligado a mantener su libertad de movimientos, el campo de visión y la atención permanente que garanticen su seguridad al volate así como la del resto de ocupantes».

Esto significa que si el agente valora sobre la marcha que las zapatillas o chanclas pueden impedir una conducción correctamente bien porque pueda engancharse con los pedales o similar está en pleno derecho para sancionarnos con una multa entre 80 y 200 euros en función de lo que considere. Esta misma consideración puede aplicarse a conducir con calzado con tacón o con cualquier tipo de prenda que pueda molestarnos, como por ejemplo un sombre o una bufanda.

Así que los agentes del vídeo compartido por la Guardia Civil señalan que, «aunque su uso no está prohibido por la normativa», su recomendación es que no se use este tipo de calzado, pues puede «interferir negativamente en la conducciín y provocar un siniestro viral».