Grupo Santalucía obtiene el certificado FIA Road Safety Index con el apoyo del RACE

El Índice de Seguridad Vial de la FIA es un marco pionero que ayuda a las organizaciones a medir, gestionar, informar y mejorar su huella en materia de seguridad vial

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:06

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector mundial del deporte del motor y federación de organizaciones de movilidad de todo el mundo, anunció en ... Tomorrow.Mobility, en Barcelona (España), que el Grupo Santalucía, una de las principales compañías de seguros y servicios financieros de España, ha obtenido con éxito la máxima calificación en el Índice de Seguridad Vial de la FIA (Road Safety Index), con el apoyo del Real Automóvil Club de España (RACE), club miembro de la FIA, y la Fundación RACE.

