Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antigua pulsera telemática utilizada en España. EFE

«Gran cantidad» de sobreseimientos y absoluciones a maltratadores por un fallo técnico en las pulseras telemáticas

La Fiscalía denuncia en su última Memoria que el error en los dispositivos telemáticos para proteger a las víctimas aumenta en las zonas rurales impide «control de las penas y medidas cautelares de alejamiento»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:37

Conocido como 'Cometa', el sistema de protección de mujeres maltratadas que hace seguimiento y control de los hombres denunciados, con un sistema de pulseras telemáticas ... que informa de su ubicación a los agentes policiales, perdió todos los datos anteriores al 20 de marzo de 2024. Ante los requerimientos de los juzgados que llevaban estos casos, el «propio centro de control» respondía que no podía facilitarle ninguna información previa a esa fecha, lo que llevó a los fiscales a reportar la anomalía que se producía «reiteradamente». Esa denuncia aparece en la más reciente Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada a principios de este mes. «Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia Machista como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», indica el documento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»
  5. 5 Las obras de la autovía entre Granada y Atarfe cortarán parcialmente la A-92G este jueves
  6. 6 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  7. 7 Detienen a cinco jóvenes albaneses que regentaban una plantación de marihuana en Alhendín
  8. 8

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  9. 9 Trasladan al archivo al agente investigado por presunta violencia machista
  10. 10 El chef tras el exitoso menú universitario de la UGR: así prepara 1.200 comidas al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Gran cantidad» de sobreseimientos y absoluciones a maltratadores por un fallo técnico en las pulseras telemáticas

«Gran cantidad» de sobreseimientos y absoluciones a maltratadores por un fallo técnico en las pulseras telemáticas