Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lechones en una granja de porcino aragonesa. EFE

El Govern tendrá la semana que viene el primer informe del grupo de expertos sobre el brote de la pesta porcina africana

Cataluña reducirá a la mitad su población de jabalíes

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 18:53

Comenta

El Govern catalán tendrá la semana que viene sobre la mesa el primer informe sobre el origen de la peste porcina africana, declarado en la ... zona de Barcelona desde hace casi tres semanas. Se desconoce en estos momentos la causa de la crisis, pero se investiga a un laboratorio catalán, dependiente de la Generalitat, cuyas instalaciones están en el campus de la UAB, en Cerdanyola del Vallès, donde apareció el primer jabalí muerto. Tanto el Gobierno como el Govern han constituido sus propios grupos de expertos para hacer seguimiento del brote.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  6. 6 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  7. 7 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  8. 8 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  9. 9 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  10. 10

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Govern tendrá la semana que viene el primer informe del grupo de expertos sobre el brote de la pesta porcina africana

El Govern tendrá la semana que viene el primer informe del grupo de expertos sobre el brote de la pesta porcina africana