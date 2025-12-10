El Govern tendrá la semana que viene el primer informe del grupo de expertos sobre el brote de la pesta porcina africana

El Govern catalán tendrá la semana que viene sobre la mesa el primer informe sobre el origen de la peste porcina africana, declarado en la ... zona de Barcelona desde hace casi tres semanas. Se desconoce en estos momentos la causa de la crisis, pero se investiga a un laboratorio catalán, dependiente de la Generalitat, cuyas instalaciones están en el campus de la UAB, en Cerdanyola del Vallès, donde apareció el primer jabalí muerto. Tanto el Gobierno como el Govern han constituido sus propios grupos de expertos para hacer seguimiento del brote.

El comité de expertos del Govern formado por seis especialistas para investigar el origen del brote deberá determinar si el virus salió de un laboratorio, hipótesis apuntada por el Ministerio de Agricultura, después de que la Generalitat se decantara casi desde el principio por la teoría de un bocadillo de embutido en mal estado y procedente de Europa del Este, ingerido por algún animal. Esta teoría estaría descartada si se confirma que el virus hallado no es el que circula en estos momentos por Europa sino una cepa de hace años detectada en Georgia en 2014.

Podría haber salido de un laboratorio de Irta-Cresa, entidad de la Generalitat que investiga la peste porcina. Se da la circunstancia de que este laboratorio está en obras. La Consejería de Agricultura, en cualquier caso, no cree que el problema haya podido venir de ahí. El argumento que pone sobre la mesa es que se están ampliando las instalaciones con la construcción de un nuevo edificio. Las obras, no obstante, están en la fase inicial, la de los trabajos previos de preparación del terreno y urbanización del entorno, por tanto no ha habido ninguna actuación en el edificio de bioseguridad donde está el laboratorio.

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha comparecido este miércoles en el Parlamento catalán para dar cuenta de la situación del brote de peste porcina. «Hay cosas que no sabemos», ha afirmado. «Los laboratorios son los más seguros de Europa», ha señalado. En los próximos días «tendremos más información», se ha conjurado. «El riesgo cero no existe», se ha escudado. Ordeig ha pedido «prudencia». «No se puede descartar nada», ni la hipótesis del laboratorio, ni el origen natural. «No podemos confirmar nada», ha asegurado.

El centro que está en el ojo del huracán ha sufrido en las últimas semanas algún corte en el suministro de gas, como consecuencia de las obras, pero desde la administración catalana afirman que en «ningún caso» ha afectado a la seguridad y a la actividad del centro. «¿Se han de mirar las obras?», que «las miren», según el consejero, que ha apuntado que los laboratorios tienen unos protocolos y unas certificaciones de calidad «muy exigentes» en sus actuaciones.

El Govern insiste en que el grupo de expertos que elaborará el informe sobre el origen del brote cuenta con la máxima autonomía, pero varios grupos han achacado al consejero de Agricultura que dos de los seis expertos pertenezcan al Irta, el centro que está bajo el foco y que se dedica a la investigación tecnológica para el sector agroalimentario.

Mientras, el Gobierno catalán ha informado que en los próximos años se propone reducir la población de jabalíes salvajes a la mitad. Según la Consejería de Agricultura, en Cataluña hay entre 125.000 y 180.000 ejemplares.

El Govern asegura que el brote está controlado y que podrá empezar a levantar las restricciones en un plazo de dos meses. El Govern mantiene la cifra de 13 jabalíes positivos del virus. Las 55 granjas de cerdos del radio de 20 kilómetros analizadas han dado negativo. «Podemos confirmar que el virus no ha entrado en ninguna granja, en ningún circuito comercial. Esto es una gran noticia», según el consejero.