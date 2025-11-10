El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural

El Ministerio del Interior se ha quitado de encima un lastre que venía arrastrando desde hace años con la venta a un grupo turístico del ... castillo de Maqueda (Toledo), una fortaleza cuyo origen se remonta al siglo X y que hace décadas fue transformada en cuartel de la Guardia Civil.

Durante los mandatos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, el Ministerio del Interior quiso convertirlo en museo y archivo de la Guardia Civil e invirtió 7,4 millones de euros pero el proyecto quedó en papel mojado por la crisis económica de 2008. Más tarde, el Ministerio ha sacado a subasta el castillo en cerca de una decena de ocasiones sin éxito pues nadie ha querido pujar por él. A principios de este año el Gobierno optó por no volver a subastarlo y venderlo directamente. Para ello, anunció que el castillo se ponía a la venta por 3.252.196 euros, cantidad muy alejada de los 9,58 millones de precio de salida de la primera subasta hace más de diez años.

A punto de acabar el año, la empresa canaria América de Construcciones y Turismo S.L., con sede en Tenerife, lo ha adquirido por ese precio con la intención de ubicar en él un hotel rural de cuatro estrellas aunque con la condición de que debe conservar las murallas y otros elementos históricos de la fortaleza. Esta empresa, que ya cuenta con un hotel en un castillo -el del municipio burgalés de Olmillos de Sasamón-, dispondrá ahora de un solar de 2.861 metros cuadrados y de una superficie construida de 3.060 metros cuadrados. El inmueble, que fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931, se distribuye en una planta sótano y tres alturas, y está ubicado junto a la autovía A-5 (Madrid-Badajoz).

Castillo con historia

El castillo de Maqueda, conocido también como de la Vela, fue construido por Almanzor en el año 981 sobre una fortaleza anterior. Conquistado por el rey Alfonso VI, pasó a manos de Alfonso Yáñez en 1153 hasta que fue cedido a la Orden de Calatrava en 1157. En el siglo XV se alojó en su interior la reina Isabel la Católica. Siglos más tarde acabó en manos de la Guardia Civil y sirvió de acuartelamiento.

Una de sus características más destacables es su sistema defensivo basado en la disposición de las almenas por parejas. Su interior apenas conserva elementos originales pues se reformó para la Benemérita. Sin embargo, las torres sí mantienen sus pisos, sus bóvedas de ladrillo y sus escaleras de caracol. Todo ello podrán disfrutarlo quienes se alojen en el nuevo hotel rural de cuatro estrellas al que el alcalde de Maqueda, Andrés Congosto, del PSOE, da la bienvenida pues el proyecto creará empleo y el castillo dejará de estar deshabitado.