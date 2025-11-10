Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista aérea del castillo. R.C.

El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural

El castillo de Maqueda, de origen medieval y reconvertido hace décadas en cuartel de la Guardia Civil, será un hotel rural de cuatro estrellas

J. M. L.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:53

Comenta

El Ministerio del Interior se ha quitado de encima un lastre que venía arrastrando desde hace años con la venta a un grupo turístico del ... castillo de Maqueda (Toledo), una fortaleza cuyo origen se remonta al siglo X y que hace décadas fue transformada en cuartel de la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  8. 8

    El Covirán hace posible lo imposible
  9. 9 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  10. 10

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural

El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural