El Gobierno prohibirá por ley subir el precio de las entradas en la reventa

El Gobierno va a prohibir por ley la subida del precio de las entradas de todo tipo de espectáculos culturales cuando salgan a reventa. El ... objetivo es terminar con las compras masivas y robotizadas de 'tickets' por el único camino que parece que podría conseguirse, haciendo que el beneficio deje de ser rentable. La medida busca atacar directamente el elemento que hace de esta actividad un lucrativo negocio que cada año esquilma los bolsillos de decenas o centenares de miles de ciudadanos si quieren ver el concierto de alguno de sus cantantes o grupos favoritos. Esta reforma legal estará incluida en la Ley de Consumo Sostenible, cuyo anteproyecto está previsto que hoy eleve el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo a la aprobación del Consejo de Ministros.

La utilización por parte de particulares o empresas de 'bots' u otros tipos de dispositivos electrónicos o de 'software' que permiten la compra masiva de entradas para luego destinarlas a la reventa esta prohibido en España desde hace años, mediante la transposición de una directiva europea de 2020, pero las propias autoridades admiten que la medida no ha funcionado, como se comprueba con facilidad cuando alguien intenta sin lograrlo adquirir entradas de algún concierto de alta demanda. El riesgo que se corre con la infracción legal queda compensado con la importe cantidad de dinero a ganar.

Las estimaciones apuntan a que es un negocio en auge en España, que hoy movería unos 322 millones, pero que en 2030 rozaría ya los 1.000

La nueva reforma lo que declarará directamente ilegal es poner a la reventa entradas con un aumento de precio sobre la tarifa original con la que salió a la venta. Lo único que permitirá el cambio legal es que quien revende el 'ticket' pueda aplicar la variación del IPC que se haya producido entre cuando lo adquirió y cuando lo saca a la venta. Ni un euro más. La idea es que se dejen de usar los 'bots' no porque esté prohibido sino porque el riesgo ya no lo compense el beneficio de hinchar los precios en reventa. De lograrlo, el beneficio para el ciudadano de a pie sería doble, tendría más fácil acceso a las entradas que desea y evitaría una merma de la renta familiar que no ayuda a nadie porque quienes se aprovechan no la declaran.

La idea que subyace al cambio legal es la misma que ya está intentado acabar con la publicidad de pisos turísticos sin licencia. Con esta reforma, creen fuentes gubernamentales, la puesta a la venta de entradas en reventa con un precio superior al regulado convertiría esta actividad en ilícita, pudiéndose instar el bloqueo de las páginas webs donde se estuviese produciendo la infracción y acordar la consecuente sanción para el autor y beneficiario.

Algunos precedentes

La medida, la prohibición de revender por encima del precio original, pretende continuar una experiencia legal similar que desde hace años aplica Bélgica, algo diferente al camino tomado por Francia, que lo que prohíbe es la reventa habitual de entradas para eventos culturales, deportivos o comerciales sin la autorización expresa del organizador o productor del evento.

El Gobierno no tiene una estimación directa del volumen de negocio que puede mover la reventa, pero maneja un estudio europeo realizado por una empresa de investigación de mercados y consultoría. Este trabajo estima que en la Unión Europea esta actividad que en todos los países bordea la ley podría generar hoy unos 1.817 millones de euros, pero con una previsión de negocio para 2030 algo más de tres veces mayor, de unos 7.769 millones. Los cálculos oficiales son que, partiendo de este trabajo, en España hoy en día el mercado de la reventa movería unos 322 millones, pero que en cinco años estaría ya muy cerca del triple, con unos 932 millones de valoración del sector.