Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una imagen del incendio de Fasgar, que quema el Bierzo desde hace 21 días. EFE

El Gobierno ve muy cerca el final de la peor ola de incendios forestales del siglo

Galicia, por primera vez en tres semanas, no tiene activo fuego de gravedad alguno y en Castilla y León solo hay 39 vecinos desalojados de sus casas

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:04

El final de agosto parece que podría coincidir con el fin de la ola de incendios que arrasa España desde hace tres semanas, la mayor ... cantidad de bosques, prados y montes calcinados de los últimos 31 años. Así al menos lo cree el grupo de expertos y responsables políticos del Gobierno que evalúa a diario la marcha de los grandes fuegos para asignar los efectivos y medios de refuerzo estatales y europeos a los territorios con los incendios de más alto riesgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  2. 2

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  3. 3 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  4. 4

    «¿Quién le va a pagar ahora un hotel a mi hijo y su mujer para vivir?»
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6

    El presunto homicida de la mujer de Motril pidió ayuda a un tercero porque ella «estaba sangrando»
  7. 7 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  8. 8 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  9. 9

    El litro de AOVE rompe la barrera de los cuatro euros: «No debería asustarnos»
  10. 10

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno ve muy cerca el final de la peor ola de incendios forestales del siglo

El Gobierno ve muy cerca el final de la peor ola de incendios forestales del siglo