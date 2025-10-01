Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Palomeque

El gigante cervecero que se queda sin producción por un ciberataque

La compañía cuenta con 30 plantas dedicadas a la producción de cerveza, bebidas y productos alimenticios, pero aún está investigando si todas han detenido la producción

Reuters

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:50

Un nuevo ciberataque pone en jaque a una gran compañía con distribución a nivel mundial. El gigante japonés de la cerveza y las bebidas Asahi Group Holdings no ha podido reanudar la producción en sus fábricas nacionales un día después de un ciberataque y no puede prever cuándo podrá reanudarla, según declaró el martes un portavoz de la compañía.

La compañía cuenta con 30 plantas en Japón dedicadas a la producción de cerveza, bebidas y productos alimenticios, pero aún está investigando si todas han detenido la producción, añadió el portavoz.

El fabricante de la cerveza Asahi Super Dry, el whisky Nikka y la sidra Mitsuya anunció anoche que las empresas de su grupo en Japón suspendieron sus operaciones, incluyendo el procesamiento de pedidos, los envíos y las funciones del centro de llamadas, debido a una interrupción del sistema provocada por un ciberataque, aunque no se ha confirmado ninguna filtración de información personal.

