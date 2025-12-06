Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta). Efe

La Generalitat ordena una auditoría de los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina

Salvador Illa destaca que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio afectado

T. Nieva

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:04

Comenta

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha encargado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de todos los centros ... que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote. Ha dicho que estos centros «no son más de 5» y ha defendido auditar las instalaciones y revisar los protocolos de forma preventiva, en declaraciones este sábado desde el centro de mando avanzado para la contención del brote, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  4. 4 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  5. 5 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  6. 6

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  7. 7 La ruta por el Canal de los Franceses para disfrutar del buen tiempo este puente
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»
  10. 10

    La espada bendita del Gran Capitán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Generalitat ordena una auditoría de los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina

La Generalitat ordena una auditoría de los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina