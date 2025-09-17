La fruta que sirve como un paracetamol: alivia el dolor de cabeza y combate el calor Además de su alto contenido en agua, contiene potasio, magnesio y citrulina, un aminoácido que mejora la circulación sanguínea y favorece la relajación muscular

Parecía que el calor intenso del verano y el cansancio que este genera se habían ido ya con la llegada de septiembre, pero después de unos escasos días otoñales, las altas temperaturas han vuelto y con ellas, la fatiga y los dolores de cabeza.

Por este motivo, diferentes expertos recomiendan un remedio natural que ayuda a refrescarse y acabar con ese malestar general y, especialmente, con las cefaleas. Se trata de la sandía, una fruta sabrosa, con más de un 90% de agua y que ayuda a hidratarnos en los momentos en los que el calor aprieta. Muchos la consideran una medicina natural para estos síntomas.

Además de su alto contenido en agua, contiene potasio, magnesio y citrulina, un aminoácido que mejora la circulación sanguínea y favorece la relajación muscular. Esta combinación hace que se reduzca la inflamación de los vasos sanguíneos y se hidrate el cuerpo, de tal forma que los dolores de cabeza disminuyen. La sandía también contiene licopeno, un antioxidante que protege las células del estrés térmico.

Esta fruta puede tomarse sola pero también en multitud de recetas: ya sea en un zumo o batidos, como un sorbete, gazpacho o sopa fría, o como un ingrediente más para una ensalada.

