Francisco Rosero, endrocrino: «Nunca desayunes después de las 9 si quieres sanar tu metabolismo» Si no se toma la primera comida del día antes, «el cuerpo interpreta ese ayuno como una señal de estrés»

Cada vez más especialistas apuntan la importancia de cuidar tanto lo que se come como cuándo se toma cada alimento. Y es que las horas en las que se pdorucen las ingestas también intervienen en el metabolismo de las personas. Por ejemplo, romper el ayuno nocturno más allá de las nueve de la mañana puede tener consecuencias negativas para la salud, según explica el endocrinólogo y divulgador en redes sociales Francisco Rosero.

«Nunca desayunes después de las nueve de la mañana si quieres sanar tu metabolismo», advierte el especialista en un vídeo publicado en su perfil Instagram. El motivo se explica, según cuenta, en el cortisol, también conocido como «la hormona del estrés». «Nosotros producimos pequeñas cantidades de cortisol para levantarnos y para estar con toda la energía en la mañana», indica Rosero.

Las diferencias entre ambos son mínimas. Son azúcares y si se consumen de forma excesiva pueden tener consecuencias igualmente negativas para la salud. Ese pico de cortisol, prosigue, «empieza a las cuatro de la mañana, y va subiendo hasta las ocho o nueve de la mañana, punto en el cual alcanza el nivel máximo y luego empieza a descender».

Si no se desayuna antes de las nueve de la mañana, «el cuerpo interpreta ese ayuno como una señal de estrés». Esto no solo impide que el cortisol empiece a bajar, «sino que lo mantiene alto», añade.

Ante ese exceso de cortisol, «el propio cuerpo empieza a producir glucosa, eleva los niveles de azúcar en la sangre», apunta el endocrino, de ahí que recomiende desayunar temprano «para evitar que nuestro cuerpo interprete el ayuno como una señal de alarma para mantener elevados los niveles del cortisol, que es la hormona del estrés».

Respecto a la hora ideal para romper el ayuno, Rosero asegura que es «entre las siete y las ocho de la mañana». Además, recuerda que la mejor forma para romper este ayuno es con «proteína», y hace una especial mención a los huevos, el yogur griego o el queso como los tres ingredientes que se pueden incluir en cualquier desayuno saludable.

«Por supuesto, también con salmón, carne o pollo, y si eres vegetariano o vegano, con las leguminosas, una muy buena fuente de proteína», concluye.

