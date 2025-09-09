Fecha confirmada: el día que entra el horario de invierno en España El próximo año expria el plazo que se dieron los países europeos para decidir si se eliminaba este doble uso horario

El final del verano no solo supone que poco a poco se marche el calor, también los días se van a cortando y llega un episodio que hace que oficialmente se le dé la bienveneida a la temporada invernal: el nuevo horario de invierno.

Al atrasar los relojes una hora, amanece más temprano, lo que, en teoría, permite aprovechar la luz natural en las primeras horas del día y, supuestamente, reducir el gasto en iluminación artificial. Sin embargo, este argumento con el que se justificó el doble uso horario ha ido perdiendo peso con el paso de los años.

«El Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, en sus artículos 2 y 3, estableció que el periodo de la hora de verano comenzaría en España el último domingo del mes de marzo de cada año, a las dos horas de la madrugada (la una hora de la madrugada en Canarias), momento en que la hora oficial española se adelantaría sesenta minutos; y que terminaría el último domingo de octubre de cada año a las tres horas de la madrugada (las dos horas de la madrugada en Canarias), momento en que la hora oficial española se retrasaría sesenta minutos».

«Si bien la determinación de las fechas en que debe producirse el cambio horario resulta inequívoca y obligada, el artículo 4 de la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001, establece que la Comisión Europea publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea una comunicación que incluirá el calendario de fechas de inicio y fin de la hora de verano para los cinco años siguientes; habiéndose publicado en dicho Diario Oficial el 27 de abril de 2021 la Comunicación de la Comisión relativa a las disposiciones sobre la hora de verano de los años 2022 a 2026, ambos inclusive», detalla la «Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026» del Boletín Oficial del Estado (BOE).

En 2025, el nuevo horario de invierno comenzará en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre: a las 03:00 horas habrá que atrasar los relojes a las 02:00 horas.

Este cambio también afecta a la salud. El ritmo circadiano está muy marcado por la luz natural y los hábitos de sueño, y esta práctica puede provocar desajustes temporales. Los efectos más frecuentes son: insomnio o dificultad para conciliar el sueño, cansancio, problemas de concentración, falta de energía, irritabilidad y cambios de humor. Los expertos señalan que estos síntomas suelen durar entre tres días y dos semanas, dependiendo de cada persona.

¿Hasta cuándo?

En 2019, la Comisión Europea planteó la posibilidad de eliminar el nuevo horario de invierno y verano. Dejó que cada país decidiera con cuál quería quedarse. El Parlamento Europeo incluso llegó a señalar 2021 como fecha límite para tomar una decisión, pero el debate quedó en suspenso. En España, el Gobierno publicó en el BOE un calendario oficial que mantiene los cambios de hora, al menos, hasta 2026.

«El Consejo aún no ha adoptado su posición sobre la propuesta. Para constituir la posición del Consejo se necesita una mayoría cualificada de Estados miembros, que también es necesaria para dar su apoyo al texto definitivo negociado con el Parlamento Europeo. Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó su posición sobre la propuesta en marzo de 2019: votó a favor de suprimir los horarios de verano e invierno en 2021. El Consejo y el Parlamento Europeo han de llegar a un acuerdo con objeto de aprobar el acto legislativo necesario para suprimir el cambio de hora estacional», señala la Comisión Europea en su página web.