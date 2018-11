El bulo de la isla desierta paradisíaca Lejos de ser un lugar deshabitado, hay quien la considera la isla con mayor densidad de población del mundo JOSEBA VÁZQUEZ Lunes, 26 noviembre 2018, 00:40

Si lo que buscas es esa isla desierta que todos tenemos idealizada, no marques como destino en tu navegador el nombre de Santa Cruz del Islote. Y no porque no se encuentre en un marco paradisíaco, que lo está, sino porque, lejos de ser un lugar deshabitado, hay quien la considera la isla con mayor densidad de población del mundo. Sus vecinos lo niegan y afirman que este es uno más de los bulos que circulan sobre su asentamiento.

Según ellos, en sus 115 casas viven 497 personas, menos de la mitad de lo que dicen algunas guías turísticas sobre este columbrete ubicado en el Archipiélago de San Bernardo, en el Golfo de Morrosquillo (Colombia), rodeado de las aguas turquesas del mar Caribe. Lo cierto es que ya no cabe casi un alfiler en este abigarrado núcleo de poco más de una hectárea de extensión y en el que solo conviven seis apellidos diferentes. Casi el 60% de los habitantes son menores de edad, por lo que existe un colegio. No hay, sin embargo, rastro de coches y motos y tampoco se dan riñas o violencia, aseguran sus gentes: «No tenemos policía ni la necesitamos».