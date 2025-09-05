Un farmacéutico revela qué tipo de ibuprofeno tiene «muchos menos efectos secundarios» Álvaro Fernández advierte en sus redes sociales de los peligros de automedicarse con este analgésico

El ibuprofeno es el analgésico por antonomasia de los hogares españes. Es raro que en una casa no haya. Pero su protagonismo no significa que se consuma como es debido. De hecho, desde que en España se prohibió la adquisión de la versión de 600 miligramos sin receta médica hay quienes han optado por automedicarse con la de 400.

La creadora de contenido Helena Fernández (@mami.de_tres) compartía recientemente un vídeo en redes sociales en el que confesaba lo siguiente: «He ido a la farmacia y solo me han dado de 400 y me he tomado uno y medio». Ante estas palabras, el farmacéutico Álvaro Fernández ha advertido de los peligros de la automedicación.

Según él, «desde que no se puede dar de 600 sin receta, mucha gente hace esto: aplica la lógica matemática y se toma uno y medio, pero es verdad que no es igual». Explica que este analgésico va combinando con otros compuestos como los excipientes, que le dan la forma y el tamaño para que sea compacto.

«Puede que en una mitad de la pastilla haya más ibuprofeno que en la otra, a lo mejor una tiene 250 miligramos de principio activo y otra 150«

Por lo tanto, «puede que en una mitad de la pastilla haya más ibuprofeno que en la otra, a lo mejor una tiene 250 miligramos de principio activo y otra 150, lo que quiere decir que si te tomas uno y medio, te puedes estar tomando 650 o 550 miligramos», ha insistido el experto.

En este contexto, ha asegurado que antes de decidir que el ibuprofeno de 600 miligramos solo podía darse con receta médica, se hicieron estudios comparándolo con el de 400. «Se vio que tienen prácticamente el mismo poder analgésico, pero el de 400 tiene muchos menos efectos secundarios, no sienta tan mal».