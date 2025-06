El farmacéutico Pablo García tajante sobre tomar omeprazol en comidas: «Lo haces muy mal»

Alberto Flores Granada Sábado, 28 de junio 2025, 09:23 Comenta Compartir

El omeprazol es uno de los medicamentos más recetados en toda España. De hecho, los datos de 2022 no dejan dudas al respecto: se dispensaron en las farmacias de nuestro país más de 50 millones de envases de este medicamento. Sin embargo, pese a ser un fármaco muy consumido, la mayoría de ciudadanos no lo utiliza correctamente.

Así lo asegura el conocido farmacéutico malagueño Pablo García, que recientemente ha utilizado su cuenta de Instagram para hablar sobre este fármaco. «Hay pocos medicamentos tan mal usados en España como el omeprazol: no es un protector de estómago», aclara nada más comenzar su publicación.

Según comenta, muchos ciudadanos consideran que este medicamento actúa como un «escudo» frente a comidas pesadas, alcohol y otros medicamentos. Pero lo cierto es que es una idea errónea y, tal y como asegura el farmecéutico, peligrosa: «Ese concepto ha hecho mucho daño. Muchos creen que crea una capa que recubre el estómago y lo hace inmune a cualquier cosa, como si uno pudiera comerse piedras y no pasara nada, pero no es así».

Porque no, no es un protector estomacal. En realidad es un inhibidor de la bomba de protones, un fármaco diseñado para reducir la acidez del estómago mediante la reducción de producción de ácido clorhídrico. De este modo, es útil en casos de reflujo gastroesofáfico, úlceras gástricas y como parte del tratamiento contra bacterias como la Helicobacter pylori, pero no un protector de estómago al uso.

Efectos contraproducentes

El hecho de que muchas personas piensen que el omeprazol sirve para proteger el estómago lleva a que lo usen de forma indebida y, en consecuencia, sufran efectos contraproducentes. «Usarlo antes de salir de fiesta o tras una comida copiosa no solo no es necesario, sino que puede ser contraproducente», explica Pablo.

El motivo de que así sea tiene que ver con que el ácido gástrico es «esencial» para una buena digestión y reducirlo con el omeprazol «podría hacer que la comida te siente incluso peor». Además, aclara que no se trata de un fármaco de acción inmediata, ya que puede tardar entre 4 y 6 horas en hacer efecto. Y aclara que no se debe normalizar su consumo, estando únicamente justificado cuando se usan de «forma crónica» medicamentos como el ibuprofeno, la aspirina o el naproxeno.

Temas

Medicamentos

Instagram

España

omeprazol