Un farmacéutico con millones de seguidores sobre el ibuprofeno de 400 o 600 mg: «Tiene muchos menos efectos secundarios» Muchos pacientes optan por tomar pastilla y media para compensar la dosis

C. L. Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:37 Comenta Compartir

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más usados en España. Se presentan en diferentes dosis, por lo que en muchas ocasiones los pacientes dudan si optar por el de 400 mg o si se queda corto y es necesario acudir al de 600 mg. El problema es que el primero se puede comprar si receta y el segundo no, por lo que muchos deciden partir un comprimido en dos y tomar 400 mg más de 200 mg que da 600 mg.

Esta idea la ha analizado a través de su cuenta de TikTok, el farmacéutico Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez), que respondía al vídeo de una chica que apuntaba a que se había tomado un ibuprofeno y medio. Señala que la lógica matemática no es correcta. Y es que el principio del activo del medicamento está mezclado con otros excipientes y este no está repartido equitativamente en cada mitad del comprimido, por lo que no encontramos 200 mg de medicamento en cada lado de la pastilla.

A pesar de que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) lleva años advirtiendo de los peligros de una ingesta excesiva de este tipo de antiinflamatorios, algunas personas optan por hacer caso omiso. De hecho, según informes realizados por la AEMPS en aquel momento, uno de cada tres personas en España tomaba una dosis diaria más alta de la recomendada.

Este tipo de actuaciones son las que ha remarcado el farmacéutico Álvaro Fernández a través de una de sus últimas publicaciones en redes sociales y tomando el vídeo publicado por la creadora de contenido Helena Fernández (@mami.de_tres): «He ido a la farmacia y solo me han dado de 400 y me he tomado uno y medio», confesaba esta mujer.

«Desde que no se puede dar Ibuprofeno de 600 sin receta y solo se puede dar el de 400 mucha gente hace esto: aplica la lógica matemática y se toma uno y medio, pero es verdad que no es igual», aclara.

Según explica Fernández, el Ibuprofeno como tal va combinando con otros compuestos como los excipientes, que le dan la forma y el tamaño para que sea compacto. Sin embargo, la particularidad de esto es que puede que no esté mezclado de forma homogénea, por lo que al partir la pastilla puede que una mitad no contenga todas las sustancias necesarias.

«Puede que en una mitad de la pastilla haya más Ibuprofeno que en la otra mitad, y si la partes por la mitad a lo mejor tiene 250 miligramos de principio activo en esta y 150 en esta, lo que quiere decir que si te tomas uno y medio, te puedes estar tomando 650 o 550 miligramos», indica el experto.

A esto se añade que algunos tipos de comprimidos llevan un recubrimiento destinado a proteger el estómago y los partes alteras ese recubrimiento, haciendo que el estómago se irrite. «De todas formas, que sepáis que antes de decidir que el Ibuprofeno de 600 iba a ir solo con receta, se hicieron estudios comparándolo con el de 400 y se vio que el de 400 y el de 600 tienen prácticamente el mismo poder analgésico, pero el de 400 tiene muchos menos efectos secundarios».

El proceso de fabricación más común, conocido como granulación húmeda, implica mezclar el polvo del API con los excipientes y un aglutinante líquido para formar pequeños gránulos. Estos gránulos se secan y luego se comprimen a alta presión para formar el comprimido final. El objetivo final es asegurar la uniformidad de unidades de dosificación.

Temas

Medicamentos

Instagram