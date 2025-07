Un farmacéutico dice cada cuánto cambiar las sábanas «para no dormir en una granja de bacterias» El sanitario explica que no cambiarlas con frecuencia puede provocar irritación en la piel, picor de ojos e incluso problemas respiratorios

Alberto Flores Granada Sábado, 19 de julio 2025

Cambiar las sábanas de la cama con frecuencia es fundamental. De hecho, si no nos lo tomamos en serio y dejamos que pase tiempo entre cambio y cambio la cama se convertirá en una fuente de ácaros y bacterias peligrosa para nuestra salud. Pero, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiar las sábanas para que esto no suceda?

Esa es la pregunta a la que ha dado respuesta a través de Instagram el farmacéutico Álvaro Fernández, que ha aclarado cómo hay que proceder en lo relativo al cambio de sábanas de la cama. «Muchos no lo saben y las cambian con suerte una vez al año», dice el farmacéutico, que añade que en esos casos las sábanas «tienen más manchas que la sábana santa».

Según detalla, la frecuencia ideal para cambiar las sábanas es una vez por semana. Y aclara el motivo de que sea así: «Mientras duermes tu cuerpo suelta de todo: sudor, células muertas, grasa corporal, pelo, restos de crema, babas… ¡Y hasta ácaros!». Y todo eso es un «caldo de cultivo perfecto» para que proliferen bacterias.

Si esto sucede, lo más frecuente es que empeoren los problemas con las alergias y el asma, que aparezca irritación en la piel y que aumente el riesgo de sufrir infecciones gastrointestinales, respiratorias y cutáneas.

«Lo que se recomienda es una vez a la semana y mínimo cada diez días. Eso suponiendo que no duermas con el gato o el perro, que no hayas estado enfermo o que no hayas tenido invitados a la cama porque entonces yo lo haría cada menos», explica. Además, también recomienda aumentar la frecuencia de cambio de sábanas en verano, sobre todo si se ha dado «una gran sudada veraniega».

