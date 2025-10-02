Un farmacéutico advierte sobre el peligro que esconden los medicamentos: «No son caramelos» El experto señala un hábito que va en aumento entre los jóvenes y las mujeres

Hoy en día es muy común el hecho de tomarnos una pastilla de forma casi automática cuando nos duele la cabeza o tenemos algún malestar muscular. El paracetamol o el ibuprofeno los ingerimos sin pensar en sus efectos secundarios y pensando que no pueden tener un efecto negativo sobre nosotros. Pero, ¿es así realmente?

El farmacéutico sevillano Pablo Morel ha explicado en COPE que esto no es así y ha lanzado una advertencia al respecto: las pastillas no son caramelos. El experto se ha mostrado además preocupado por el hecho de que «más del 38% de los españoles reconoce que se automedica», una cifra que considera que podría ser incluso mayor.

Este hábito está más extendido entre los jóvenes y las mujeres y puede conllevar consecuencias negativas sobre nuestro organismo. «Todo medicamento aporta beneficios, pero también asumimos un riesgo a la hora de tomarlo, porque no es, evidentemente, un caramelo». Por lo que aunque los fármacos puedan aliviarnos el dolor, también pueden provocar «reacciones adversas».

De esto modo insiste en que creer que algunos medicamentos «no hacen nada» es un error que se comete entre la población y es muy grave. Además, esto se agrava cuando algún fármaco entra dentro de alguna moda viral, como el caso reciente del Ozempic, indicado para la diabetes, pero popularizado como solución mágica para adelgazar.

