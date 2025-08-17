Una farmacéutica da un truco natural para acabar con el dolor menstrual: «Pastillas no» @infarmarte explica en su cuenta de Tiktok los beneficios que tiene el deporte para evitar molestias menstruales qué provoca esta clase de malestar

Hay algunos días en el mes donde las mujeres se sienten más cansadas, su humor cambia y en ocasiones soportan un dolor agudo que incluso pueden provocar que se tiren un día en la cama. La causante de esto, la menstruación.

Los remedios para no sentir molestia, y a lo que todas suelen recurrir, son las pastillas. Sin embargo, no siempre hacen efecto o no todo el mundo quiere tener que tomar medicación mínimo una vez al mes. Una farmacéutica explica en su cuenta de Tiktok cual es el mejor método para evitar esta clase de malestar de forma natural.

Para @infarmarte, la solución es el ejercicio. A pesar de que pueda parecer contraproducente, ya que con dolor nadie quiere hacer ninguna clase de deporte, es mucho más efectivo de lo que se piensa.

El dolor procede de las prostaglandinas, unas sustancias similares a las hormonas que el cuerpo de la mujer libera para poder expulsar el endometrio. Aunque esta es la justificación más común, existen muchas más posibilidades por las que se puede padecer este dolor, como endometriosis, miomas o la alta concentración de estrógenos entre otros.

El ejercicio puede producir un analgésico natural, ya que libera endorfinas, la hormona de la felicidad. Además, mejora la circulación, desaparece la tensión muscular y estabiliza las hormonas. Aunque, si se practica deporte de forma habitual, se notarán los efectos mucho más.

No se necesita ejercitar de forma brusca y se deben evitar toda clase de deportes con impacto. Más bien se debe seguir lo que el cuerpo pida en cada momento. Algunos ejemplos son estiramientos, salir a caminar, yoga o incluso la natación.

