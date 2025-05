Una farmacéutica avisa: «Si pides paracetamol o ibuprofeno sin receta, te damos estos medicamentos»

C. L. Sábado, 24 de mayo 2025, 12:49 Comenta Compartir

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el paracetamol y el ibuprofeno son un top 3 de medicamentos consumidos en nuestro país. Y, como tal, hay incluso quien acude a la farmacia sin receta médica para tratar de adquirir algunos de sus formatos.

En este sentido, si bien es cierto que muchos medicamentos parecen ser de venta libre, las farmacias tienen normativas claras sobre qué productos pueden ofrecer sin receta y cuáles no.

Pues bien una farmacéutica de A Coruña, viral en redes sociales, se encargó de despejar algunas dudas al respecto en un vídeo reciente publicado en TikTok.

«Si me pides Paracetamol, te voy a dar este sin receta (Dolostop y Antidol)». Es decir, aunque se trata del mismo principio activo, las opciones disponibles sin receta no es el genérico tal cual lo conocemos. «Si me pides Ibuprofeno te tengo que dar este sin receta, como Ibudol o Espididol», añade también refiriéndose a otro medicamento de uso común.

Conviene saber, tal y como recuerda la profesional, que la legislación establece qué productos se pueden vender sin receta y qué productos requieren una prescripción médica.

