Una farmacéutica aclara si es seguro usar la crema solar del año pasado

Alberto Flores Granada Lunes, 19 de mayo 2025, 11:43

Aunque todavía falte un tiempo para la llegada del verano, lo cierto es que las temperaturas ya son bastante calurosas a esta altura de año. El sol luce con fuerza en prácticamente toda la Península Ibérica y la única forma de proteger nuestra piel contra la exposición a la radiación solar pasa por el uso de crema solar.

Conforme el sol empieza a tener más protagonismo, la mayoría de los españoles siempre suelen hacer lo mismo: recurrir al bote de protección solar del año pasado que todavía tiene algo de crema. Sin embargo, ¿es una práctica segura utilizar la crema un año después?

Lo cierto es que la mayoría desconoce la respuesta a esa pregunta. Y es precisamente por ello que Noelia, una farmacéutica de Murcia, ha decidido aclarar esta duda a través de su cuenta de Instagram (@its.noeliafarma).

Lo ha hecho mediante la publicación de un vídeo que empieza con esa cuestión: «¿Puedes usar la protección solar del año pasado?». Y a continuación Noelia aclarar en qué casos es seguro usar el protector y en cuáles resulta conveniente recurrir a uno nuevo.

«Si no llegaste a abrir el envase, el protector solar te aguanta unos tres años», explica. Pero, ¿y si sí lo abriste? En ese caso, según detalla, hay que buscar un símbolo en el envase en el que aparece un bote, unos números y la letra 'M'. Eso hace referencia al número de meses que durará la crema protectora en buen estado desde su apertura.

De este modo, es seguro utilizar la crema siempre que no haya pasado ese tiempo salvo algunas excepciones. «Si era fluido y ahora de repente sale en dos fases, no la utilices. Y si a la crema le ves unos grumos, no la utilices», advierte Noelia. Y en caso de que el envase haya estado expuesto al sol, al calor o a la humedad, tampoco es recomendable utilizar el protector.

