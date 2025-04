Una farmacéutica aclara qué es más potente: un paracetamol de 500 mg o un ibuprofeno de 400 mg

C. L. Martes, 8 de abril 2025, 09:52 Comenta Compartir

El ibuprofeno y el paracetamol son dos de los medicamentos más utilizados en España, tanto con prescripción médica como de venta libre. Son fármacos a los que se acude habitualmente para aliviar dolores y molestias leves, como el dolor de cabeza, malestar estomacal, fiebre o los dolores menstruales. En no pocas ocasiones se recurre a observar la dosis en lugar del principio activo y se opta por un paracetamol de 650 mg en lugar de un ibuprofeno de 400 por el hecho de tener más dosis.

Pero, ¿es realmente más potente uno que otro? La farmacéutica Elena Monje, conocida en redes sociales como @infarmarte, explica que en farmacología no siempre más dosis significa más potencia. Ella misma ha lanzado a su comunidad la pregunta: «¿Qué crees que es más potente, un paracetamol de 500 mg o un ibuprofeno de 400 mg? Si has pensado en el paracetamol porque tiene más miligramos, déjame decirte que no se pueden comparar las dosis de dos medicamentos con principios activos diferentes. Es como comparar un litro de agua con uno de gasolina porque, aunque tengan la misma cantidad, no tienen las mismas funciones» y añade: «Cuando comparas estos principios activos, los miligramos ya no equivalen a potencia porque cada uno tiene su manera de actuar en el cuerpo».

El ibuprofeno de 400 se vende sin receta bajo diferentes marcas como Neobrufen, Nurofen, Espidifen o Saetil y actúa como analgésico, antiinflamatorio o para el control de la fiebre. Los expertos explican la importancia de no hacer un uso excesivo. Si se superan los 1.200 mg en 24 horas, producirá grandes daños sobre la mucosa gástrica y efectos secundarios.

El paracetamol se vende bajo marcas como Gelocatil, Termalgin, Efferalgan o Lumado y es, sobre todo, analgésico y aintipirético. Es decir, actúa para controlar el dolor y la fiebre. A diferencia del ibuprofreno, no produce ningún tipo de malestar en el estómago pero, si se toma en exceso, puede dañar el hígado.

