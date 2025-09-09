Un famoso economista alerta de una estafa con IA: «Ni le enseñará a invertir ni le devolverá el dinero prometido»

C. L. Martes, 9 de septiembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

Las estafas que simulan ser grandes empresas y organismos oficiales son muy habituales, pero las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están generando timos cada vez más sofisticados. Tanto que es muy complicado identificarlos.

Una de las últimas estafas ha afectado directamente a una eminencia española en economía, Xavier Sala i Martín, que el propio protagonista ha compartido en la red social X. «ESTAFA, ESTAFA, ESTAFA!!!», ha alertado en el mensaje que ha compartido tras lo que ha visto en Facebook. Se trata de un curso llamado «tiempos de riqueza» que cuesta 13 euros y que, se supone, que iba a servir para mejorar la inversión de estas personas. Algo que es falso, ha denunciado él mismo.

ESTAFA, ESTAFA, ESTAFA!!!

Estan circulant per Facebook uns estafadors que, utilitzant il·legalment el meu nom, conviden la gent a apuntar-se a un curs d’inversió i a invertir diners. NO HO FEU! És una estafa que ni us ensenyarà a invertir ni us retornarà els diners promesos. pic.twitter.com/2o0htwLmTJ — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) September 3, 2025

«Están circulando por Facebook unos estafadores que, utilizando ilegalmente mi nombre, invitan a la gente a apuntarse a un curso de inversión y a invertir dinero. ¡NO LO HAGÁIS! Es una estafa que ni le enseñará a invertir ni le devolverá el dinero prometido», ha avisado a través del mensaje en la red social X. Una situación que cada vez es más habitual en algunas de estas plataformas y más complicadas de percibir.

Otro ejemplo se ha podido ver en las últimas semanas. Los cibercriminales han usado Google Forms para enviar a sus víctimas, sobre todo usuarios de criptomonedas, una notificación para confirmar la recepción de una transferencia. En el caso de pinchar el enlace, la estafa ha arrancado, ya que la víctima es redirigida a una página que simula a la perfección la de una plataforma real de criptomonedas. Algo que les hace obtener las credenciales de estas víctimas.