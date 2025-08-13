La familia del 'héroe de Tres Cantos' recauda dinero para poder darle sepultura junto a su madre Mircea Spiridon, el hombre de 50 años que falleció a causa de un incendio mientras intentaba salvar a un amigo y sus caballos

Esther Guerrero Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:47 Comenta Compartir

Los incendios que trae consigo las altas temperaturas han provocado una gran catástrofe por todos los rincones de la península. Los afectados no solo han perdido casas, también han sido muchos los que han perdido la vida.

Mircea Spiridon, de 50 años de edad, es una de estas víctimas que el fuego ha causado. Con procedencia rumana, Mircea llegó a Tres Cantos, Madrid, para empezar una nueva vida junto a su familia. Se le conocía en el pueblo por su buen carácter y bondad. Por ello, lo sucedido ha afectado a todos los residentes del municipio.

Todo comenzó con el incendió que se originó en una zona cercana a Soto de Viñuelas sobre las 20:00 horas del lunes 11 de agosto. La rápida propagación del fuego obligaron a evacuar 200 viviendas que cada vez se encontraban más cerca del fuego.

En un momento, las llamas se aproximaron a una hípica donde Mircea colaboraba, lo que provocó que se lanzara a ayudar. Su objetivo era salvar a su amigo y dueño del lugar, Miguel de 83 años, y a los caballos que se encontraban en las cuadras. Sin embargo, el veloz avance del incendio hizo que quedaran atrapados dentro del lugar.

Un helicóptero rescató a los afectados, entre ellos Mircea, que tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo y lesiones por inhalar humo. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencias, el hombre falleció a las pocas horas.

Por su parte, su familia y conocidos están recaudando dinero para poder ayudarles económicamente y darle sepultura al 'héroe de Tres Cantos' en la misma ciudad donde está sepultada su madre, Tulcea. Ya han recaudado 4.285 euros de 7.500 que pedían