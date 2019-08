«Les falta jamón»: las críticas más absurdas e ingeniosas a la Alhambra de Granada En plataformas como Tripadvisor o Google maps, no encontramos únicamente críticas positivas o negativas, también hay quien decide desatar su creatividad sobre el teclado para lanzar opiniones un tanto extrañas A.O. GRANADA Viernes, 30 agosto 2019, 02:39

En pleno siglo XXI, las críticas en Internet a restaurantes, hoteles o monumentos adquieren una importancia relevante a la hora de escoger entre varias opciones. Las opiniones y puntuaciones negativas, por tanto, pueden llegar a ser nefastas, siempre y cuando tengan fundamento y estén debidamente argumentadas.

Pero en plataformas como Tripadvisor o Google maps, no encontramos únicamente críticas positivas o negativas, también hay quien decide desatar su creatividad sobre el teclado para lanzar opiniones absurdas e incluso ingeniosas que, lejos de hacer daño a establecimiento o monumento, despiertan más si cabe la curiosidad de los internautas.

Que la Sagrada Familia es un «parking público con vidrieras» o «como cuando mezclas helados de muchos gustos», son algunos ejemplos. La Alhambra de Granada, por difícil que parezca, no agrada a todos los visitantes, ya sea por las largas colas bajo el sol, por el trato de los empleados o por tener unas expectativas demasiado altas.

Un usuario, por ejemplo, esperaba ver los Palacios Nazaríes con sus muebles, su decoración textil y otros enseres, para no hacer trabajar a su imaginación y hacerse una idea mucho más fiel de la lujosa vida de los sultanes. «Solo verás ladrillos, los palacios están sin muebles y completamente vacíos. Los techos, bastante bonitos. Coge la visita con guía, que por lo menos te puedes imaginar un poco más las cosas y se convierte en más entretenida. Bueno… qué bien han sabido darle la fama», dice decepcionado.

«Sobrevalorada, una piedra encima de otra», añade otro visitante con dudosa sensibilidad artística. Para algunos viajeros, los jardines de las plazas de su pueblo son infinitamente más espectaculares que los del Generalife y no dudan en manifestarlo: «lo de que la Alhambra es una maravilla del mundo no sé de dónde se lo han sacado. Vamos, que para ver cuatro jardines (que muchas plazas de pueblos los tienes mejores) y unos techos muy bonitos, sí… Pero que no te expliquen la historia más a fondo, no merece la pena, en cualquier otro sitio te explican todo y te dejan entrar (cosa que en el Generalife solo ves los jardines)».

En algunos casos, es el trato de los empleados y su parecido razonable con personajes del mundo de la farándula lo que les decepciona. «La mezquita es muy bonita, pero los seguratas son unos imbéciles, sobre todo el que se parece a Chicote», dice un usuario de insulto fácil. Y en otros casos, lo que les indigna es tener que pagar por algo que «creó nuestra cultura unos años atrás», aunque no tienen inconveniente en rascarse el bolsillo en un restaurante de comida rápida.

«Doy una estrella porque no se puede dar 0, el sitio es FEÍSIMO, si quieres ver una cosa que creó nuestra cultura unos años atrás, tienes que pagar y por supuesto no hay adaptaciones para sillas de ruedas y las pocas que hay son malísimas. Para eso visitamos el Burger King, que tiene más cultura que el Alhambra», asegura orgulloso de su comparación.

Otros, sin más, se dejan llevar por el humor absurdo y desaconsejan la visita a la alhambra porque «les falta jamón».