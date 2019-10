Facua alerta de los peligros de un virus de Android que se hace pasar por la Google Play Store Se han detectado más de 1,6 millones de instalaciones de estas aplicaciones FACUA Sábado, 12 octubre 2019, 11:23

Un laboratorio de prevención de malware ha descubierto un virus de Android que se hacía pasar por la Google Play Store para evitar ser detectado. Hasta quince aplicaciones, similares en código pero con algunas modificaciones, se instalaban en el móvil y llegaban incluso a cambiar su nombre para confundirse con la tienda de apps.

Así, estas aplicaciones lanzaban anuncios a pantalla completa de manera muy intrusiva y con mucha frecuencia. Para evitar que el usuario pudiera eliminarlas, borraban el icono del lanzador y cambiaban el nombre para que no se pudiera encontrar el apartado de Aplicaciones de los Ajustes del móvil.

Una de ellas, llamada Flash On Calls & Messages, lanzaba, al abrirla, el siguiente mensaje: «esta aplicación no es compatible con tu dispositivo», un error común que se muestra antes de instalar una app y no después, y redirigía a Google Maps. Lo que hacía realmente la aplicación en segundo plano era esconder su icono y cambiar el nombre para no ser encontrada.

Entre las aplicaciones detectadas hay nombres como Update, Back Up o Time Zone Service, con iconos semejantes a los que tienen por defecto las apps del sistema. Nueve de las quince llegaban a cambiar su nombre e icono por el de Google Play Store.

En total, se han detectado más de 1,6 millones de instalaciones de estas aplicaciones, que decían tener usos como lectores de código QR, editores de fotos, herramientas de copia de segurida e incluso una destinada a cerrar supuestamente apps basura. Todas ellas eran subida por desarrolladores diferentes, pero compartían código e incluso contenían referencias a otras aplicaciones previas ya eliminadas por maliciosas.

Google ya ha eliminado la presencia de estas apps en su tienda y los antivirus ya las reconocen como malware.