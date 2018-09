FACUA advierte sobre el etiquetado de origen de la leche y pide al Gobierno que lo regule La asociación solicita poner en marcha el Real Decreto que lo lleve a cabo A. L. Miércoles, 12 septiembre 2018, 12:42

Según las encuestas, los consumidores tienen en cuenta el origen de la leche para decantarse o no por su compra. Una cuestión que supone además que la leche pueda tener condiciones óptimas o no para su consumo en función de lo que considere el consumidor como propio en cuanto al origen. Por ese motivo, FACUA, haciendo bueno un informe europeo de 2011, reclama al Gobierno que ponga en marcha una regulación para el etiquetado.

La asociación de consumidores sostiene que los usuarios merecen saber de dónde proceden los productos que adquieren y que por ello es beneficioso que la leche que se comercializa se haga siguiendo unos criterios que tengan en cuenta su etiquetado de origen. Por ese motivo, FACUA insta al Gobierno a desarrollar un Real Decreto que permita a las marcas incluir el etiquetado.

No obstante, desde FACUA señalan que no es necesario obligar a los vendedores a incluir el etiquetado tal y como sostiene la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que opina que hacerlo podría ir en contra del libre mercado y provocaría la compartimentación del mismo por zonas geográficas perjudicando a otros productores. Por ese motivo, FACUA entiende que basta con permitir que se etiquete pero no obligar a que se haga. Todo en aras de que los consumidores posean más conocimiento a la hora de tomar la decisión de comprar.