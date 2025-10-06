Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La goleta Endurance, atrapada por el hielo antártico, en 1915. R. C.

El explorador antártico Shackleton sabía que el Endurance sucumbiría al hielo, según un nuevo estudio

El trabajo analiza el pecio a 3.000 metros de profundidad, los datos técnicos y los diarios para destruir el mito de la fortaleza de la nave que se hundió en 1915 y asegurar que el capitán conocía los riesgos

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:10

Comenta

En el imaginario colectivo, el explorador Ernest Shackleton y su barco Endurance muestran el arrojo humano frente a las calamidades climáticas para conquistar nuevos territorios, ... como el Antártico. Sin desmerecer el heroísmo de los supervivientes de aquella aventura fallida, una investigación publicada este lunes revela las «verdaderas causas» del aplastamiento de la nave. A partir del análisis de diarios de siete tripulantes, la correspondencia del capitán, imágenes submarinas del naufragio y datos técnicos y estructurales, el trabajo sostiene que el Endurance no era el barco más robusto para esos parajes. Y lo más desmitificador, Shackleton sabía antes de zarpar, en diciembre de 1914, que había otras naves mejores ya en esa época, según el trabajo realizado por Jukka Tuhkuri, profesor de mecánica de sólidos en la Universidad de Aalto, Finlandia, que participó como científico en la expedición Endurance22, cuando se encontró el pecio en 2022 a unos 3.000 metros de profundidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  4. 4 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  5. 5 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  6. 6

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  7. 7 El mayor almacén de trasteros de Granada
  8. 8 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  9. 9 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  10. 10 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El explorador antártico Shackleton sabía que el Endurance sucumbiría al hielo, según un nuevo estudio

El explorador antártico Shackleton sabía que el Endurance sucumbiría al hielo, según un nuevo estudio