«Te explico cómo identificar una buena caña de cerveza de la manera más sencilla» Señala que hay un matiz importante que hace que cambie el sabor

Ideal Lunes, 27 de octubre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Según datos del Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España en 2023, elaborado por Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de esta bebida el año pasado alcanzó los 41,3 millones de hectolitros, lo que sitúa a España como el segundo productor cervecero de Europa.

Esto da una idea del calado que tiene en la sociedad esta bebido, con millones de consumidores en todo el mundo. Muchos buscan la mejor forma de consumirla para disfrutar de todo su sabor, por eso un vídeo publicado en Instagram por el hostelero Edu Siverio, 'restobarlaspenhas' ha captado la atención de miles de personas.

En el mismo lanza una advertencia que ayudará a elegir un lugar favorito para disfrutar de una caña. En su mensaje, el hostelero alerta a los consumidores sobre una serie de detalles que deberíamos observar en un bar o restaurante a la hora de pedir una cerveza.

El hostelero revela que, a la hora de servir una cerveza, es imprescindible fijarse en la copa en la que se sirve. «Te explico cómo identificar una buena caña de cerveza de la manera más sencilla y centrándote simplemente en la parte visual. Di no a las burbujas retenidas», revela el hostelero en la descripción.

En ese sentido, el creador de contenido explica que, si observamos que se acumulan una serie de pequeñas burbujas en la parte inferior, «estas burbujas te están indicando que no hay una higiene correcta dentro de la copa», algo que va a a tener repercusión en la calidad de la cerveza.

Según el hostelero, esas burbujas pueden estar en la copa por tres razones: «La primera sería el polvo, la segunda la grasa y la tercera un mal aclarado, es decir, que le queden restos de detergente». «Eso va a impactar negativamente en el sabor de tu caña y probablemente en tu salud», apunta.

En un segundo vídeo publicado en su cuenta de TikTok profundiza en el tema y muestra la diferencia entre una cerveza en una copa limpia y una copa sucia: «No encuentras una sola burbuja retenida» mientras que, en una copa sucia, «tienes una barbaridad de burbujas».

Temas

Cerveza

Instagram