Los expertos señalan el error más habitual que estropea el lavavajillas El uso de determinados productos compromete el buen funcionamiento del electrodoméstico

Uno de los electrodomésticos más usados es el lavavajillas, que también es uno de los que más averías sufren. Pero, en muchas ocasiones, estas vienen provocadas por el mal uso del mismo. Según varios expertos en electrodomésticos, el uso de detergente para platos en un lavavajillas puede tener consecuencias no demasiado positivas.

Glenn Lewis, presidente de Mr. Appliance, advierte que nunca se debe usar detergente para platos en el lavavajillas, ya que este tipo de jabón produce demasiada espuma. Esto puede provocar un desbordamiento de jabón que ensuciará la cocina y podría dañar los componentes eléctricos del electrodoméstico.

La diferencia entre detergente para platos y detergente para lavavajillas es importante y tiene que ver con la química de cada uno. Danny Pen, presidente de New Era Plumbing & HVAC, explica que los detergentes para lavavajillas son formulados para ser bajos en espuma y alcalinos, lo que les permite cortar la grasa con eficacia a altas temperaturas. Además, contienen enzimas que ayudan a descomponer manchas difíciles de alimentos, como proteínas y almidones. En cambio, el detergente para platos no tiene estas enzimas y genera mucha espuma, lo que puede provocar una avería en el aparato.

Y es que cuando el detergente líquido entra en contacto con el agua caliente y el sistema de lavado, comienza a crear burbujas. Estas burbujas pueden desbordarse y cubrir el interior del lavavajillas, afectando tanto a su funcionamiento como a sus componentes electrónicos.

Aunque existen sustitutos del detergente para lavavajillas que podrían usarse en caso de emergencia, los fabircantes no recomiendan hacerlo de manera habitual. El detergente para lavavajillas está diseñado para funcionar de manera eficiente y con ingredientes específicos en los distintos ciclos de lavado. Usar sustitutos con frecuencia podría dañar el lavavajillas e incluso obstruirlo.

