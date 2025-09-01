Expertos en seguridad alertan de la herramienta que hay que activar para evitar que entren en el móvil Solo está disponible en los terminales con Android

Proteger correctamente el móvil es esencial para evitar estafas. Ya sea a través de un mensaje de texto, correo electrónico o una llamada telefónica, los delincuentes intentan llegar a los datos personales y acceder a las cuentas bancarias de los ciudadanos. Para evitar ser víctima de una estafa, es recomendable desconectar la señal 2G de los dispositivos que ofrezcan esta posibilidad.

Muchas de estas estafas tienen el teléfono móvil como protagonista, ya sea a través del vishing o smishing, ambas variantes del phishing. Estas prácticas tienen como objetivo acceder a los datos bancarios de las personas, ya sea a través de una llamada al teléfono móvil o mediante un mensaje de texto, en el que se añade un enlace que, en caso de ser pulsado, será la manera de introducir un malware que sacará de tu teléfono todos tus datos personales. Usan para engañar a sus víctimas grandes empresas, instituciones o bancos y mensajes alarmistas para confundir.

Para combatirlo, la web especializada Xataka ha publicado en un artículo una nueva estafa que está relacionada con lo que se conoce como Stingrays, que son unas estaciones portátiles que se pueden adquirir a través de internet y que ofrecen una señal 2G. En caso de conectar una de estas bases cerca de un dispositivo móvil con esta señal, se conectará a ellas y será más fácil llevar a cabo una estafa, ya que esta señal no tiene funciones de autenticación.

Es decir, al ser una señal más antigua y menos sofisticada, tiene menos habilidad para salvaguardar la seguridad de los dueños del teléfono móvil. Esto hará que los mensajes de phishing fraudulentos tengan una mayor veracidad porque al dispositivo le será imposible distinguir al emisor del mensaje. Así que las personas a las que se les conecte el móvil a esta línea 2G serán mucho más vulnerables a la hora de ser víctimas de una estafa.

Por ello, una acción para evitar ser víctima de la nueva estafa del telécono es desactivar la conexión 2G del dispositivo, algo que es posible solo en los teléfonos con sistema operativo de Android. Primero tendrán que ir a la opción «Redes e internet», ir a «SIM» y posteriormente a «Permitir 2G». Una vez dentro que retirar esta opción.

