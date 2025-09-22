Los expertos alertan del material idóneo para los tupper de toda la vida Los plásticos están detrás de muchos problemas de salud, por eso otros materiales como el vidrio, la porcelana o la silocona se están imponiendo

Los cambios en las jornadas de trabajo se han ido imponiendo con el paso de los años. Cada vez es más habitual comer en el trabajo y lo de los trabajadores desfilando con sus fiambreras llenas es una imagen cotidiana. Por eso es importante cuidar los recipientes en los que se trasportan los alimentos.

Los de plástico, por ejemplo, son algunos de los más comunes, pero también son los que más inseguridad causan, por ejemplo, a la hora de meter en el microondas. Por esa razón, aunque existen plásticos específicos que están libres de BPA, se recomienda utilizar otro tipo de materiales como el vidrio para evitar problemas en el futuro.

Las principales ventajas de los tuppers de vidrio frente a los de plástico:

-No transfieren sabores ni olores.

-Se pueden usar sin problemas en el microondas o el horno.

-No liberan sustancias tóxicas.

-No se agrietan o rayan fácilmente.

-Son mucho más resistentes a las manchas.

El especialista en nutrición Domingo Cabrera refuerza esa teoría. Lo advierte en un vídeo que «el alimento en el plástico podría recibir partículas de este plástico que no son tan saludables, mientras que no pasa así con el vidrio».

El cristal es un material no poroso que destaca por su alta resistencia y su capacidad de no absorber olores ni liberar ninguna partícula o sustancia nociva para la salud.

Pero existen materiales alternativos que también se convierten en una buena opción frente a los tradicionales envases de plástico, como los de acero inoxidable. Cuentan con la desventaja de que no son aptos para calentar la comida en el microondas, pero, si están fabricados con un acero inoxidable adecuado, no retienen olores ni sabores y son muy fáciles de limpiar.

Otra opción es la silicona. Es muy flexible y soporta perfectamente las altas y bajas temperaturas. Otra alternativa es la porcelana. Al ser un material no poroso, no retiene los sabores ni los olores. Tampoco libera ninguna sustancia química, por lo que se puede usar este tipo de envases de una manera más segura.

