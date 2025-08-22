Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Expertos advierten de desconocidos efectos de la cerveza sin alcohol: «Y ojo a las calorías»

Healthline confirma que esta bebida no es tan saludable como se piensa y que sigue conteniendo algo de alcohol

Esther Guerrero

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:35

Cada vez son más las marcas de cerveza que optan por elaborar algunos de sus productos sin alcohol. Esto ha cogido popularidad entre la población, ya que te ofrece tomar una bebida con el mismo sabor que la cerveza sin que tenga esa parte que muchos no desean.

A pesar de que muchos optasen por ella por ser una alternativa más saludable, esto no es del todo así. Los expertos de Healthline son quienes han determinado que este fermento no es tan bueno como se cree.

Según su estudio, la cerveza tradicional y la que no contiene alcohol únicamente cambia en su contenido de carbohidratos y alcohol. El resto de ingredientes y propiedades es igual en una y en otra.

Al eliminar el alcohol de esta bebida su sabor cambia. Esto hace que para que mejore se necesite añadir mucho azúcar, algo que provoca que aumente los carbohidratos. Este aumento supone más del doble que en la cerveza con alcohol.

Asimismo, un estudio que comparaba 45 de estas bebidas que prometían contener un 0,0% de alcohol demostraba que esto era falso y que el 30% de ellas tenían más alcohol de que decían. Estas cervezas llegaban a tener hasta un 1,8% de alcohol.

Esto demuestra que la bebida no es la mejor alternativa a la cerveza tradicional. Las campañas de marketing que prometen el mismo sabor pero sin alcohol simplemente propagan un bulo entre los consumidores.

