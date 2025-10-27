Un experto despeja la duda: esta es la cantidad que hay que dar como regalo en las bodas Muchos invitados declinan la invitación al no poder afrontar un gasto así para asistir a un enlace matrimonial

Asistir a una boda puede ser un evento social apetecible, pero también supone un gasto importante que muchas veces hace que se decline la invitación. Existen muchas dudas respecto a qué cantidad es aconsejable o aceptable entregar como regalo, una vez que las listas de boda se han ido perdiendo con el paso de los años y es el dinero el presente principal. Y no solo son un gasto por el regalo en sí. El coste del desplazamiento, el alojamiento, el traje se suman a todo ello.

El economista y divulgador Andrés González ha compartido a través de su canal de TikTok llamado 'La pizarra de Andrés' cuál es la cantidad de dinero habitual que se suele regalar en las bodas en España. González ha respondido así a la pregunta de un seguidor que, con tres bodas muy cercanas a la vista, necesitaba consejo sobre cuánto dinero es «aceptable» dar a los novios.

«En España, más o menos, y que me corrija alguien si me equivoco, se dan 150 euros por comensal», una cantidad que, sin embargo, «ni siquiera da para cubrir el cubierto en la mayoría de los casos», señala el economista, que también aclara que esto «depende de la calidad de la boda».

Para el experto, este tipo de gasto «prueba una vez más toda la riqueza que destruyen las bodas, la misma riqueza que se destruye a nivel personal y que se acaban metiendo otros en el bolsillo», concluye.

Este tema ha generado muchas reacciones en redes sociales, claro. «Yo sigo dando 50 euros, es lo que hay, demasiado que he tenido el detalle de ir a tu boda», aseguraba uno de losusuarios. «No entiendo la manía de gastarte más de 25.000 euros en una boda. Con 3.000 euros puedes hacer cosas muy bonitas y sin pedir dinero al resto», opinaba otro.

Mientras que algunos coinciden en el importe de los 150 euros de regalo por invitado y «si es familia, algo más», otros elevan esa cantidad: «Yo diría que 250 euros», «150 era hace años, ahora se da de 250 para arriba», «en Asturias lo común es dar 250 euros por persona», «básicamente la boda la pagan los invitados con 250 euros por cabeza», señalan.