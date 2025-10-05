Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El aviso de un experto cervecero a los que beben directamente del botellín la cerveza. Ideal

Un experto alerta del problema de beber cerveza del botellín: «Cuidado con el gas carbónico»

Señala que es necesario que el líquido caiga en una copa para que deje salir todo su sabor

C. L.

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:58

Comenta

Una aliada contra el calor y una de las bebidas más consumidas a nivel mundial es la cerveza. Y un requito indispensable para disfrutarla de verdad es que esté bien fría. Para ello hay varios trucos, pero no es el único requisito que hay que tener en cuenta para degustar de una buena cerveza. Cada vez más expertos cerveceros se pronuncian en sus perfiles de redes sociales para dar alguna pautas a los consumidores.

Una cuenta de TikTok, @lacaverna_malaga, ha publicado algo que afecta a todos los que beben la cerveza directamente del botellín: «Nunca te bebas la cerveza dentro de la botella, ya que el gas carbónico que tiene la cerveza no se tiene que liberar en tu cuerpo, sino en la copa», explica el experto antes de añadir que «siempre debe caer a 45 grados, para que pueda liberar su potencial y todos sus aromas y así puedes disfrutar de una buena cerveza».

A la hora de consumir esta bebida, cada cual tiene sus preferencias. Hay quienes prefieren beber de botellín, otros de caña e incluso hay quienes solo toleran beber directamente de lata, por lo que este consejo ha despertado un intenso debate en la publicación.

@lacaverna_malaga ¡'Cucha! Así es cómo se disfruta una buena cervecita🔥 ¡Toma nota!👀 #tapeo #restaurante #tapas #cerveza #lacaverna ♬ sonido original - lacavernamalaga

El vídeo ha generado reacciones de todo tipo, algunas no muy a favor: «Ahora te quieren decir cómo beberte un tercio», decía entre risas un usuario. «La cervezas en la botella tienes otro gusto y sabor», coincidía otra.

Hace un tiempo Sergio Estévez, experto en catas, explicó por qué mucha gente prefería beber directamente del botellín en ambientes como el de una barbacoa: «Sí, pero antes de eso tenemos que entender cómo funciona el metasentido del sabor. El sabor es la mezcla del olfato y del gusto, con lo cual cuando estamos resfriados y no tenemos olfato la comida tiene gusto pero no sabor».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  5. 5 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  8. 8

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  9. 9 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa
  10. 10 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un experto alerta del problema de beber cerveza del botellín: «Cuidado con el gas carbónico»

Un experto alerta del problema de beber cerveza del botellín: «Cuidado con el gas carbónico»