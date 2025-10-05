Un experto alerta del problema de beber cerveza del botellín: «Cuidado con el gas carbónico» Señala que es necesario que el líquido caiga en una copa para que deje salir todo su sabor

C. L. Domingo, 5 de octubre 2025, 09:58

Una aliada contra el calor y una de las bebidas más consumidas a nivel mundial es la cerveza. Y un requito indispensable para disfrutarla de verdad es que esté bien fría. Para ello hay varios trucos, pero no es el único requisito que hay que tener en cuenta para degustar de una buena cerveza. Cada vez más expertos cerveceros se pronuncian en sus perfiles de redes sociales para dar alguna pautas a los consumidores.

Una cuenta de TikTok, @lacaverna_malaga, ha publicado algo que afecta a todos los que beben la cerveza directamente del botellín: «Nunca te bebas la cerveza dentro de la botella, ya que el gas carbónico que tiene la cerveza no se tiene que liberar en tu cuerpo, sino en la copa», explica el experto antes de añadir que «siempre debe caer a 45 grados, para que pueda liberar su potencial y todos sus aromas y así puedes disfrutar de una buena cerveza».

A la hora de consumir esta bebida, cada cual tiene sus preferencias. Hay quienes prefieren beber de botellín, otros de caña e incluso hay quienes solo toleran beber directamente de lata, por lo que este consejo ha despertado un intenso debate en la publicación.

El vídeo ha generado reacciones de todo tipo, algunas no muy a favor: «Ahora te quieren decir cómo beberte un tercio», decía entre risas un usuario. «La cervezas en la botella tienes otro gusto y sabor», coincidía otra.

Hace un tiempo Sergio Estévez, experto en catas, explicó por qué mucha gente prefería beber directamente del botellín en ambientes como el de una barbacoa: «Sí, pero antes de eso tenemos que entender cómo funciona el metasentido del sabor. El sabor es la mezcla del olfato y del gusto, con lo cual cuando estamos resfriados y no tenemos olfato la comida tiene gusto pero no sabor».

