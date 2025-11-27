Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrada de un centro sanitario. R. C.

La eutanasia de Noelia se complica cada vez más

Un juzgado de Barcelona admite una querella contra los dos miembros del comité de la administración catalana que autorizó el proceso de una muerte digna

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Hace año y medio que Noelia, una joven barcelonesa de 24 años con paraplejia, tenía que haber perdido la vida tras recibir la muerte asistida ... que solicitó y que la administración catalana y la justicia autorizaron. Pero el largo pleito judicial en el que se ha convertido su caso se está encallando por momentos. La eutanasia de Noelia, paralizada por su padre en los tribunales, se complica cada vez más desde el punto de vista judicial.

