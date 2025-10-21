Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Correo

La Eurocámara aprueba que el carné de conducir se pueda sacar desde los 17 años

El hemiciclo asegura que estos conductores noveles deberán ir acompañados y durante dos años estarán sujetos a límites más estrictos sobre el consumo de alcohol

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 21 de octubre 2025, 14:46

Comenta

El pleno de la Eurocámara, reunido esta semana en Estrasburgo, ha apoyado este martes modenizar la regulación europea sobre los permisos de conducir, introduciendo varios ... cambios. El más importante: el carné de conducir podrá sacarse desde los 17 años en la Unión Eruopea (UE). Eso sí, los conductores sin experiencia deberán ir acompañados por otro conductor con experiencia hasta que cumplan 18 años; y deberán superar un periodo de prueba de al menos dos añosm en los que tendrán límites más estrictos sobre el consumo de alcohol y sanciones más altas en caso de conducción peligrosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  3. 3 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  4. 4 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  5. 5

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  6. 6 El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340
  7. 7

    Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada
  8. 8

    El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo
  9. 9 La historia del granadino que vive en un antiguo monasterio alemán: «Aquí gano el doble y solo pago 300 euros»
  10. 10 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Eurocámara aprueba que el carné de conducir se pueda sacar desde los 17 años

La Eurocámara aprueba que el carné de conducir se pueda sacar desde los 17 años