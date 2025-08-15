Hasta 2.000 euros: Caixabank desvela el valor de monedas raras de dos euros Los diseños realizados en ocasiones especiales por los microestados de Europa suelen ser muy valorados por los coleccionistas

El coleccionismo de monedas está en auge y nadie lo duda. En los últimos años hay personas que están dispuestas a pagar grandes sumas de dinero una sola pieza para tener un detalle en la estantería que se sepa apreciar cada vez que se pase. Desde hace años, hay euros que son muy especiales y CaixaBank, por ejemplo, ha hecho un recopilatorio en su blog de una serie de monedas que tienen un valor importante para los coleccionistas.

En España, por ejemplo, las monedas de dos euros admiten mayor variedad. En ellas, la permite la difusión cultural y artística y la conmemoración de acontecimientos importantes a través de las monedas, por lo que estas comienzan a convertirse en raras y preciadas. El precio que se pueda querer pagar por ellas depende de la escasez de la pieza, pero también del estado de conservación de la acuñación de si algún error de la edición las hace singulares… Múltiples elementos.

Un ejemplo es el de Gracia de Mónaco de 2007. Esta pieza es la más valorada de las monedas de dos euros. Se ha llegado a pagar cerca de 3.000 euros por ella porque reúne unas características especiales. Está fabricada en Mónaco, un país que solo acuña monedas conmemorativas y su tirada fue muy escasa, de 20.001 ejemplares.

Destaca también el caso de la moneda de Lituania dedicada a la Reserva Natural de Zuvintas en 2021. Hubo un despiste que multiplicó el valor de ciertos ejemplares. Se acuñaron 500.000 ejemplares, pero el 10% de ellos contenían un error en el diseño de su canto, un elemento que provoca que pase a ser valiosa y eleve su valor hasta los 2.000 euros.

Un tercer caso es la moneda del vigésimo Día Mundial de la Juventud en el Vaticano en 20056. Como en el caso de Mónaco, las monedas del Vaticano suelen tener mucho valor para los coleccionistas. Se hicieron 100.00 piezas de esta copia y se pueden pedir hasta 400 euros por ella. En resumen, en las monedas de dos euros suele estar el valor de los coleccionistas así que nunca está de más fijarse en ellas porque en el bolsillo puede haber una moneda que 'valga' más de lo que marca.

