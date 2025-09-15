La estafa viral con la ropa de Zara: «No saltaba ninguna alarma» Una clienta ha sido condenada por cambiar las etiquetas de ropa nueva una prenda vieja para devolverla

Inditex y, concretamente Zara, son el ejemplode éxito comercial. La marca española de Amancio Ortega es reconocida en el mundo entero y sus ventas se multiplican cada año. Pero también, a menudo, a sus dependientas les toca lidiar con clientes enfadados. Una práctica habitual es la devolución de las prendas adquiridas en sus tiendas, y es en estos caso cuando muchos clientes tiran de malas artes para intentar engañar.

Pero un caso especialmente ha trascendido en este contexto. Ocurrió en Zaragoza. Zara ha denunciado a una clienta habitual por un delito continuado de estafa. La mujer, de 34 años, fue condenada a seis meses de prisión, un año sin poder acceder a las tiendas del grupo y al pago de 452 euros. Se trata de una sentencia pionera en este tipo de casos.

En 2022, Equipo de Investigación viajó a la capital aragonesa para conocer su modus operandi. Luis María Gabás, periodista de El Periódico de Aragón, explicaba que se trataba de una forma de engaño «muy peculiar»: «Yo nunca la había visto ni los policías tampoco».

La mujer condenada compraba prendas en tienda física u online, luego cambiaba las etiquetas para que una prenda vieja pareciera nueva y la devolvía para recuperar el dinero, a la vez que se quedaba con la prenda nueva. «Ella sabía perfectamente que hay una serie de códigos que indican el color, no tanto el producto en sí. Así, cuando el dependiente pasaba el lector, no saltaba ninguna alarma», relataba Gabás.

La mujer siempre buscaba a empleados atareados y aprovechaba los cambios de turno para evitar sospechas. Según explicó Teresa Benito, exdependienta, el truco era sencillo: «Aquí tengo dos chaquetas, una nueva y otra vieja. Ella cortaba o descosía las etiquetas y ponía la de la prenda nueva en la antigua».

Para destapar este fraude fue necesario acudir a los movimientos bancarios para destapar que las devoluciones se realizaban con la misma tarjeta.

