La estafa del 'secuestro de WhatsApp' que hace que la víctima pierda el acceso a su cuenta El Instituto Nacional de Ciberseguridad alerta sobre este fraude y da consejos de que se debe hacer si se cae en la trampa

Esther Guerrero Lunes, 25 de agosto 2025, 12:23

Las estafas a través de WhatsApp son cada vez más frecuentes. Incluso son de gran preocupación para la población. El ingenio con el que cuentan los 'hackers' para llegar a los datos personales de los usuarios de este tipo de aplicaciones hacen que muchos no caigan en la cuenta de que esto podría no ser real.

Una de las últimas alertas es por el fraude del 'secuestro de WhatsApp'. Aquí, los delincuentes se hacen pasar por el soporte técnico de la propia aplicación. Llaman a la víctima y les comunican que un dispositivo diferente al del propietario ha accedido a su perfil. Seguidamente les piden a las víctimas que les informen sobre modelo de teléfono con el que cuentan. Tras ello, les informan que van a recibir un número de seis dígitos que deben comunicarle a este estafador.

Al facilitar este número que se solicita, la persona pierde el acceso a la aplicación. En este momento, los atacantes contactan con los allegados del propietario para intentar robarles datos o con la excusa de que necesitan dinero y así robarles a través de Bizum.

Una de las personas que fue engañada se trata de una mujer de avanzada edad que recibió una llamada con prefijo estadounidense.

Consejos

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconseja que se debe hacer ante estos casos. En primer lugar, recopilar pruebas para denunciar ante los Cuerpos de Seguridad del Estado. También se les recomienda contactar con familiares y amigos para informarles de lo ocurrido y evitar que más gente sea engañada. Por último, no hacer saber este tipo de códigos de verificación, aunque el mensaje provenga de un conocido.

Temas

WhatsApp

Alerta

Ciberseguridad