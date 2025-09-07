Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estafa llamada perdida IDEAL

La estafa de la que alerta a la Guardia Civil: «Si tienes una llamada con estos prefijos, no contestes»

La estafa de la «llamada perdida», pueden robar datos personales y dinero al devolverla

Esther Guerrero

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:11

Las llamadas de números desconocidos se ha convertido en algo habitual con el paso del tiempo. Sin embargo, algunas pueden ser con motivos de estafas, algo que hace que muchos descuelguen alertados por el motivo de esta llamada.

Suelen ser de corta duración, lo que provoca que, por curiosidad, la víctimas decidan devolverla para saber de que se trata. Suelen tener un prefijo internacional, más concretamente 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria).

El problema está cuando devuelven esta llamada perdida. Muchos desconocen los altos cargos que están asociados a estas llamadas internacionales. Aunque, muchas no solo pretenden que la víctima tenga únicamente pérdidas económicas. También hay quienes quieren robar la identidad o realizar prácticas llamadas phishing.

Por este motivo, las autoridades aconsejan no devolver las llamadas perdidas que contengan prefijos internacionales, con fin de no caer en la estafa. Incluso, recomiendan buscar en internet el número telefónico por s alguien lo ha denunciado antes como fraudulento. Algunas compañías ofrecen servicios donde bloquean e identifican números sospechosos.

En caso de responder una de estas llamadas, es conveniente contactar con el proveedor de servicios telefónicos para reportar este acto y buscar una solución.

También se suelen cometer este tipo de fraudes a través de WhatsApp. Por ello se recomienda evitar contestar a mensajes con errores ortográficos, hacer pagos con pretextos extraños o pinchar en enlaces.

