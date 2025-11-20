Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marina Estrada en uno de los recintos de la COP30, en Brasil. R. C.

Una española de 19 años en la COP30: «Mi generación sabe lo que está pasando y lo que tiene que hacer»

Acreditada por el Ministerio de Transición Ecológica y sorprendida por la «diversidad cultural», Marina Estrada espera que no haya retrocesos en los acuerdos que se alcancen en esta nueva edición de la Cumbre del Clima

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

La representante española más joven de la Cumbre del Clima tiene 19 años. Estudia doble grado de Derecho y Administración de Empresas, en la Universidad ... de Oviedo, y otro grado 'online' de Relaciones Internacionales. Se llama Marina Estrada y aterrizó en Brasil gracias al programa 'Generación clima' del Ministerio de Transición Ecológica. Llegó el lunes al recinto de la COP en plena Amazonía para acreditarse y siguió a los negociadores del 'Plan de acción de género' de la Unión Europea. «Tendría que haber salido en la COP anterior pero no se pusieron de acuerdo. A ver si llegan a un consenso ahora», dice Estrada, que tiene experiencia en conferencias locales de Naciones Unidas, cuando aún era menor de edad. «Tuve que ir tutelada al Consejo de la Juventud», recuerda. «Allí me empecé a interesar por el cambio climático, porque nos dieron formación en sus efectos y en el funcionamiento de las COP».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  6. 6 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  7. 7 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  8. 8 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 La Granada que plantó la semilla de la democracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una española de 19 años en la COP30: «Mi generación sabe lo que está pasando y lo que tiene que hacer»

Una española de 19 años en la COP30: «Mi generación sabe lo que está pasando y lo que tiene que hacer»