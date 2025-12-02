Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una pareja atiende a su bebé en un parque. A. GÓMEZ

España ocupa el cuarto puesto del índice europeo de igualdad de genero

Con 71 puntos sobre 100, se asienta en la zona alta de la tabla y está 7,5 puntos por encima de la media de los países del continente

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:40

Comenta

España está en la zona alta del ranking europeo de igualdad de género. En concreto, ocupa el cuarto puesto del Índice Europeo de Igualdad de ... Género, según la última actualización anual de este instrumento de medición de las brechas entre hombres y mujeres en los países miembros de la Unión Europea. España es cuarto con una puntuación de 71 puntos sobre 100, un dato que solo mejoran Suecia, Francia y Dinamarca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  7. 7 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  8. 8

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  9. 9 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España ocupa el cuarto puesto del índice europeo de igualdad de genero

España ocupa el cuarto puesto del índice europeo de igualdad de genero