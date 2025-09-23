En España ya multan con hasta 1.000 euros por poner este papel en el coche Esta práctica era muy común hace tiempo, y aunque en la actualidad ya no se ven tantos automóviles

C. L. Martes, 23 de septiembre 2025, 10:47 Comenta Compartir

La forma de comprar ha cambiado radicalmente en los últimos años y esto afecta a todos los sectores, incluido el automovilísitico. Aunque son las plataformas online las preferidas en la compra-venta de vehículos, aún hay algunos propietarios que intentan desprenderse de su vehículo a la vieja usanza, es decir, poniendo un papel en la ventanilla o en el parabrisas delantero indicando que 'se vende'.

Sin embargo, esta práctica que era muy común hace tiempo puede ser motivo de multa. Suele ser considerado como infracción leve, pero en algunas ciudades se han llegado a imponer multas de hasta 1.000 euros a los conductores que han puesto su coche a la venta con este método.

La primera razón por la que un propietario que ponga su coche a la venta en la calle puede ser multado es la visibilidad, ya que en el artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación (RGC) se establece que «La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule», mientras que en el artículo 18 de dicha normativa se obliga al conductor a «mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción».

Es decir que un agente regulador del tráfico puede considerar que un cartel de venta, si tiene un tamaño considerable, puede entorpecer la visión del conductor, es decir, no estar en condiciones de mantener el control total del vehículo, algo que está tipificado como infracción leve en el artículo 75 de la Ley de Tráfico. Esto conlleva una multa de 100 euros, una cifra que podría ser mayor si se considera una venta ambulante no autorizada.

Eso sí, ha habido alguna otra ocasión que las multas por vender el coche en la calle han alcanzado los 750 euros e incluso los 1.000 euros, y todas ellas han sucedido en la ciudad de Vitoria. La ordenanza municipal afectó a varios usuarios no hace mucho tiempo, que se mostraron muy molestos ante la falta de proporcionalidad de las sanciones.