Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Poner este papel en el coche puede suponer una multa de hasta 1.000 euros. Jesús Andrade

En España ya multan con hasta 1.000 euros por poner este papel en el coche

Esta práctica era muy común hace tiempo, y aunque en la actualidad ya no se ven tantos automóviles

C. L.

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:47

La forma de comprar ha cambiado radicalmente en los últimos años y esto afecta a todos los sectores, incluido el automovilísitico. Aunque son las plataformas online las preferidas en la compra-venta de vehículos, aún hay algunos propietarios que intentan desprenderse de su vehículo a la vieja usanza, es decir, poniendo un papel en la ventanilla o en el parabrisas delantero indicando que 'se vende'.

Sin embargo, esta práctica que era muy común hace tiempo puede ser motivo de multa. Suele ser considerado como infracción leve, pero en algunas ciudades se han llegado a imponer multas de hasta 1.000 euros a los conductores que han puesto su coche a la venta con este método.

La primera razón por la que un propietario que ponga su coche a la venta en la calle puede ser multado es la visibilidad, ya que en el artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación (RGC) se establece que «La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule», mientras que en el artículo 18 de dicha normativa se obliga al conductor a «mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción».

Es decir que un agente regulador del tráfico puede considerar que un cartel de venta, si tiene un tamaño considerable, puede entorpecer la visión del conductor, es decir, no estar en condiciones de mantener el control total del vehículo, algo que está tipificado como infracción leve en el artículo 75 de la Ley de Tráfico. Esto conlleva una multa de 100 euros, una cifra que podría ser mayor si se considera una venta ambulante no autorizada.

Eso sí, ha habido alguna otra ocasión que las multas por vender el coche en la calle han alcanzado los 750 euros e incluso los 1.000 euros, y todas ellas han sucedido en la ciudad de Vitoria. La ordenanza municipal afectó a varios usuarios no hace mucho tiempo, que se mostraron muy molestos ante la falta de proporcionalidad de las sanciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  3. 3 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  7. 7 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  8. 8 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  9. 9

    Cumbre histórica de los alcaldes de Granada por la capitalidad cultural europea
  10. 10

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal En España ya multan con hasta 1.000 euros por poner este papel en el coche

En España ya multan con hasta 1.000 euros por poner este papel en el coche