Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La desertificación afecta a más de 200.000 kilómetros cuadrados en España. R. C.

España se desertifica: ya alcanza al 40% del territorio

Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias, entre las comunidades más afectadas

J. A. G.

J. A. G.

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

La desertificación se extiende a lo largo de 206.203 kilómetros cuadrados, el 40% del conjunto del territorio nacional, como recoge el primer Atlas de ... la desertificación de España que se ha presentado este jueves en la Universidad de Alicante (UA). El proyecto, coordinado por los investigadores Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, y Jaime Martínez Valderrama, científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, ha desarrollado mapas que indican, además, una degradación en el 43,35% del suelo. Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias son las comunidades autónomas más afectadas por este escenario de altas temperaturas, escasos recursos hídricos (no sólo por la falta de lluvias, también por la sobreexplotación de los acuíferos), que conduce a la pérdida de suelo útil para la biodiversidad y la agricultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  4. 4 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  5. 5 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  6. 6 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  7. 7 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  8. 8 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  9. 9

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  10. 10

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España se desertifica: ya alcanza al 40% del territorio

España se desertifica: ya alcanza al 40% del territorio