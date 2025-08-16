España cumple una semana de la grave ola incendios con especial atención a Orense

España afronta este sábado su séptima jornada de unos incendios que ya han matado a tres personas, provocado quemaduras a otras diez y arrasando más ... de 115.000 hectáreas de arbolado y monte bajo de norte a sur de la península. En su última actualización, la DGT contabiliza un total de nueve carreteras cortadas por los incendios. Todas ellas están en Castilla y León y Extremadura y una, la N-621 es de la red nacional.

La buena noticia de la jornada de ayer -que fue festivo nacional- es que los dispositivos de emergencias lograron controlar los dos grandes incendios forestales que durante la semana abrasaron buena parte de Zamora y León y obligaron a rescatar a miles de vecinos por peligro vital.

La mala, que el fuego sigue desbocado en Galicia, sobre todo en Orense, desde donde las llamas han saltado el límite provincial y ya amenazan pueblos de la comarca zamorana de Sanabria, 1.700 de cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados a primera hora de ayer. De hecho, el servicio de trenes entre Madrid y Galicia se encuentra interrumpido desde el jueves y Adif ha informado de que seguirá así, al menos, hasta este sábado por la mañana.

No obstante, el fuego mantiene expulsados de sus pueblos al menos a 2.500 vecinos de Zamora, León y Palencia y se ha encargado de dificultar aún más la operación salida del puente de agosto. Las llamas y el humo han obligado a cortar doce carreteras, entre ellas la N-630 entre las poblaciones cacereñas de Aldeanueva y Plasencia, y forzado a Renfe y Adif a suspender desde el jueves y hasta nueva orden la comunicación por AVE entre Madrid y Galicia, sin actividad entre las estaciones de Orense y Puebla de Sanabria (Zamora) debido al enorme riesgo para trenes y viajeros de los fuegos que asolan esta zona. También hubo paralizaciones temporales de trenes de media distancia en la provincia de Ávila.